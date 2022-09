US Open : Ons Jabeur ne le cache pas: «Je vise la place de No 1!»

Et j’aurais bien aimé, à un moment, être devant et construire. Parfois, elle n’a pas joué aussi bien que dans le premier set et j’aurais peut-être dû tenter plus ma chance. Mais pour être honnête, je ne regrette rien parce que j’ai fait tout ce qui était possible. J’aurais peut-être aimé servir un peu mieux. Ça m’aurait bien aidée. On sait comment Iga joue en finale, elle est très difficile à battre. Alors je vais garder le positif et travailler ce qui m’a manqué aujourd’hui ( samedi).