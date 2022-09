US Open : Ons Jabeur poursuit sa route à New York

La Tunisienne Ons Jabeur verra les quarts à New York pour la première fois de sa carrière.

La Tunisienne Ons Jabeur, 5e mondiale et finaliste du dernier Wimbledon, s’est qualifiée dimanche pour les quarts de finale de l’US Open en écartant la Russe Veronika Kudermetova (18e) 7-6 (7/1), 6-4.

À 28 ans, elle atteint pour la première fois ce stade du Majeur new-yorkais et affrontera pour une place dans le dernier carré l’Australienne Ajla Tomljanovic, tombeuse de Serena Williams, au 3e tour, et qui a confirmé en éliminant dimanche la Russe Liudmila Samsonova (35e).

Garcia toujours intouchable

Contre Riske, qui l’avait battue lors de leurs trois précédentes confrontations, Garcia a mis un set à se libérer, avant de plus nettement dominer dans la seconde manche. «Alison est une joueuse très dure, une combattante, elle bouge beaucoup. J’ai dû être très agressive. Le premier set était serré, ce n’était pas du grand tennis, j’ai dû gérer mes émotions. La seconde manche était très bonne», a analysé Garcia.

Berrettini affrontera Ruud pour la revanche de Gstaad

Matteo Berrettini en habitué et Casper Ruud pour une première à ce stade de l’US Open, se sont donné rendez-vous en quart de finale, dimanche à New York, où aura lieu en nocturne le choc des 8e entre Daniil Medvedev et Nick Kyrgios.