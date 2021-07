Tennis : Ons Jabeur vend sa raquette pour aider les hôpitaux tunisiens

La Tunisienne a mis aux enchères la raquette qui lui a permis d’atteindre les quarts de finale à Wimbledon pour aider à combattre la pandémie.

«C’est pour la bonne cause (…) je ne peux pas rester là à regarder mon pays traverser des situations difficiles», a indiqué sur Instagram la joueuse, classée 23e au dernier classement WTA. Elle a dit qu’elle ajouterait un don personnel à la somme récoltée lors de la vente.

La raquette mise en vente à 2000 dinars (environ 610 euros) vers midi lundi, avait atteint la somme de 17’000 dinars (environ 5200 euros) cinq heures plus tard, selon la militante Hajer Driss, qui s’occupe de récolter les dons.

La raquette, qui a servi à battre tour à tour Venus Williams (sacrée cinq fois à Wimbledon), Garbine Muguruza (lauréate en 2017) et Iga Swiatek (WTA 9 et vainqueur de Roland-Garros 2020), est mise aux enchères pour une durée fixée pour le moment à 48 heures, a-t-elle précisé.

Manque de vaccins

Les hôpitaux publics tunisiens sont actuellement confrontés à un afflux inédit de patients, et ne peuvent plus répondre à tous les besoins en raison du manque de personnel et d’équipements.