Rapport de l'ONU

Des mercenaires russes et syriens en Libye

L'ONU confirme dans un rapport la présence de mercenaires russes et syriens en Libye au profit du camp du maréchal Haftar.

Un rapport récent d'experts de l'ONU contrôlant l'embargo sur les armes imposé à la Libye confirme la présence dans ce pays de mercenaires du groupe russe Wagner et révèle celle de combattants syriens venus de Damas soutenir le maréchal Khalifa Haftar.

Les relations sur le terrain entre le groupe Wagner et l'homme fort de l'est libyen qui cherche à conquérir Tripoli depuis avril 2019 ont été émaillées de tensions, précise le document remis le 24 avril au Conseil de sécurité et dont l'AFP a obtenu mercredi un résumé.