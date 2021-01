Diplomatie : ONU: nomination d’un nouvel émissaire pour la Libye

Après un très long feuilleton, l’ONU a nommé vendredi le Slovaque Jan Kubis, comme nouvel émissaire pour la Libye.

Âgé de 68 ans, Jan Kubis était depuis janvier 2019 Coordonnateur spécial pour le Liban. Au cours de sa carrière, il a dirigé la mission de l’ONU en Irak de 2015 à 2018 et celle en Afghanistan de 2011 à 2015 après avoir été notamment chef de la diplomatie de son pays de 2006 à 2009 et secrétaire général de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) de 1999 à 2005.