Intervenant pour Cuba, le chef de la diplomatie de ce pays, Bruno Rodriguez Parrilla, a aussi critiqué les États-Unis. «En cet anniversaire des 75 ans de l’ONU, le multilatéralisme et le droit international sont menacés par la plus grande puissance mondiale. Le comportement irresponsable des États-Unis est le danger le plus important pour la paix et la sécurité internationales», a-t-il dit. «Il semble que (les États-Unis) soient en guerre avec la planète (…) et ses habitants», a-t-il déploré en critiquant le «blocus économique, commercial et financier» imposé par Washington à son pays.