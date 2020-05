Coronavirus

ONU: vers une «catastrophe humanitaire»

L'ONU alarme sur l'impact humanitaire de la crise du Covid-19 dans le monde, alors que la barre des 172'000 morts a été franchie.

Catastrophe sanitaire aux dimensions planétaires, la pandémie de coronavirus a des répercussions majeures et pourrait en 2020 plonger le monde dans une «catastrophe humanitaire», a prévenu mardi l'ONU.

Avec, selon un décompte de l'AFP, plus de 2,5 millions de personnes malades (le nombre de contaminés doit être bien supérieur), la pandémie a déjà fait au moins 172'000 morts, plongé six humains sur dix dans les affres du confinement et provoqué des répercussions économiques potentiellement dévastatrices.