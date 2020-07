Climat

ONU: Vers une nouvelle hausse des températures jusqu’en 2024

Sur la période 2020-2024, il faut s’attendre à un degré supplémentaire au moins par rapport à l’ère industrielle, prévient l’ONU.

Les conditions climatiques seront plus humides que ces dernières années dans les latitudes élevées de la planète et dans le Sahel, et probablement plus sèches dans le nord et l’est de l’Amérique du Sud. Le nord de l’Atlantique Nord pourrait lui connaître des vents d’ouest plus forts, provoquant davantage de tempêtes en Europe de l’Ouest.