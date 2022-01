Zurich – Onze ans de prison pour avoir écrasé une policière

Un jeune homme de 20 ans s’est retrouvé lundi devant Tribunal de district de Zurich. En février 2020, en soirée, le prévenu s’était rendu en voiture avec quatre amis dans un quartier zurichois où des femmes se prostituent. Le groupe avait filmé plusieurs filles de joie avec leur téléphone portable. Sur quoi, l’une d’elles avait signalé les faits aux agents de police présents dans le secteur à ce moment-là. Lorsque deux policières ont voulu contrôler les passagers de la voiture, l’accusé a soudain enclenché la marche arrière. Selon l’acte d’accusation, il a reculé rapidement sur plusieurs mètres avant de s’arrêter net puis de repartir en avant et de mettre les gaz à fond, fonçant tout droit sur une des représentantes des forces de l’ordre. La femme de 38 ans avait été percutée de plein fouet et avait été traînée sur une quinzaine de mètres. La trentenaire s’en était sortie malgré la gravité de ses blessures ayant mis sa vie en péril.

16 ans de prison requis

Interrogé par les juges, le jeune homme a avoué avoir bu de l’alcool et consommé de la drogue le soir des faits. «J’ai reculé parce que j’étais pété et que j’étais en état de choc quand la policière a voulu nous contrôler. Les gens sur la banquette arrière m’ont dit de m’enfuir.» Un des passagers était en effet en cavale après avoir fugué d’un home. Lors de l’interrogatoire, tous les passagers du véhicule ont pourtant assuré ne jamais avoir demandé au conducteur de s’enfuir.

Une victime qui se reconstruit

Pour l’avocat du prévenu, l’acte n’était pas une tentative de meurtre, mais seulement une mise en danger de la vie d’autrui et des lésions corporelles graves par négligence. «Personne n’a voulu ce soir-là blesser gravement une personne de manière ciblée et planifiée, même pas pour assurer sa fuite.» Il a requis une peine d’emprisonnement de six ans, suspendue au profit d’une mesure stationnaire au centre de mesures d’Uitikon.

La tentative de meurtre pas retenue

Le verdict est tombé mardi. Le jeune homme de 20 ans écope d’une peine de onze ans et trois mois de réclusion pour lésions corporelles graves partielles et complètes et autres délits. Il a été acquitté de l’accusation de tentative de meurtre. Le tribunal n’a pas cru le prévenu lorsqu’il affirme ne pas avoir remarqué la présence de la policière. «Ce n’est pas crédible», a lancé le président. Les autres personnes qui étaient dans la voiture ont vu la policière et l’accusé l’a également reconnu lors de son premier interrogatoire. Mais il n’y avait pas de préméditation directe, donc pas de mise en danger de la vie d’autrui ou de tentative de meurtre, comme l’ont plaidé l’avocat de la défense et le procureur.