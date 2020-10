Zurich : Onze ans de prison pour trafic de drogue et blanchiment

La justice zurichoise a condamné, mardi, un homme qui a réussi à réaliser un chiffre d’affaires de plus de 37 millions de francs, dans le trafic de stupéfiants entre 2010 et 2016.

Un homme de 41 ans a été condamné mardi par le tribunal cantonal zurichois à 11 ans de prison pour trafic de drogue et blanchiment d’argent. Entre 2010 et 2016, l’accusé et ses complices ont revendu plus de sept tonnes de cannabis et réalisé un chiffre d’affaires de plus de 37 millions de francs.