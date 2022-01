New Delhi (Inde) : Onze arrestations après l’exhibition d’une femme violée collectivement

Après avoir repoussé un prétendant, qui s’est suicidé, la victime aurait été enlevée et abusée par les proches du jeune homme, qui l’ont ensuite livrée à la vindicte populaire en pleine rue.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux et qui n’ont pas pu être vérifiées (ci-dessous, partagée par la politicienne et présidente de la Commission pour les femmes de Delhi), montrent la victime le visage noirci à l’encre et les cheveux coupés se faisant pousser et chahuter par d’autres femmes, sous les encouragements de spectateurs qui filmaient la scène.