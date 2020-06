Allemagne

Onze arrestations dans une affaire de pédophilie

La police allemande a mis la main sur plusieurs personnes soupçonnées d’avoir abusé sexuellement d’au moins trois enfants et d'avoir filmé leurs méfaits.

Les enquêteurs ont identifié au moins trois enfants, âgés de 5, 10 et 12 ans, comme faisant partie des victimes.

Onze personnes ont été arrêtées dans diverses régions allemandes par la police qui les soupçonne d'avoir abusé sexuellement de plusieurs enfants et d'avoir filmé leurs méfaits, a annoncé samedi la police de Münster (Ouest).

Les enquêteurs ont identifié au moins trois enfants, âgés de 5, 10 et 12 ans, comme faisant partie des victimes.

En tout, six hommes et une femme sont soupçonnés soit d'avoir directement abusé des enfants, soit d'avoir participé à la logistique de ces méfaits ou échangé des informations via des messageries cryptées.