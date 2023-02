Bâle : Onze chevreuils d’un cimetière bâlois relâchés dans le Jura

Cela fait des années que des chevreuils ont élu domicile dans le cimetière du Hörnli à Riehen (BS). Leur prolifération a fait débat depuis plus deux ans au point qu’il a été imaginé de les tirer. Une pétition munie de 80’000 signatures a empêché leur mise à mort. Ce jeudi, les animaux ont été déplacés. «Le projet pilote a bien démarré et nous avons pu relâcher onze animaux sains et saufs dans le canton du Jura», s’est réjouie Monica Biondo, zoologue de la Fondation Weber, dans un communiqué de presse. «Six mâles et cinq femelles, dont un jeune, ont été capturés», a indiqué la fondation.