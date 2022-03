Burkina Faso : Onze civils tués dans l’attaque d’une mine d’or

Une trentaine d’hommes ont fait une irruption sanglante dans une mine d’or artisanale pour chasser ses exploitants.

«Des individus armés non identifiés ont perpétré samedi une attaque sur le site d’orpaillage de Baliata», une localité située sur l’axe Dori, chef-lieu de la région du Sahel, et Gorom-Gorom, a indiqué un habitant de la région.

Spirale de violence

Comme ses voisins malien et nigérien, le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences attribuées à des mouvements armés jihadistes, affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui ont fait plus de 2000 morts et 1,7 million de déplacés.