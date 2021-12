Hockey sur glace – Onze de chute pour Ajoie

Ajoie – Davos 1-2 (0-1 0-0 1-1)

Arbitres: MM. Borga, Fluri, Duarte et Stalder.

Buts : 17 e Wellinger (Stransky/4 c 4) 0-1, 42 e Leduc (Devos/5 c 4) 1-1, 55 e Prassl (Canova, Wellinger) 1-2.

Notes: Ajoie sans Hazen, Macquat ni Wännström (blessés). Davos sans Bromé, Frehner, Paschoud, Nussbaumer, Dino Wieser (blessés), Heinen, Simic (malades), Knak ni Ritzmann (avec l’équipe de Suisse M20). Tir sur le poteau: Asselin (9e). Touché au visage, Fortier quitte la glace et ne réapparaît plus (32e). Temps mort demandé par Davos (56e) et Ajoie (60e). Ajoie évolue sans gardien (de 58’28 à 60’00).