Incendies d’un local du sous-sol d’un centre commercial. Incendie de locaux d’immeubles. Incendie de canapés forestiers. Dommage sur des voitures de particuliers. Dommage sur des bâtiments communaux. Dommages dans des écoles primaires. Tags. Incendies volontaires. Bris de rétroviseurs. Bris de vitre. Dégradation de carrosseries. Voici quelques-uns des délits effectués entre novembre 2019 et mars dernier à Villars-sur-Glâne, en particulier dans le secteur des Dailles, et dont on les (très jeunes) auteurs ont été identifiés, nous apprend la police cantonale fribourgeoise ce mardi.