Entre février et mai 2020, de nombreux délits ont été commis en ville de St-Maurice. L’enquête de la Police cantonale a permis de procéder à l’élucidation de 13 délits et à la dénonciation de 11 adolescents. Après des mois d’enquête, la Police cantonale est parvenue à identifier et à interpeller pas moins de 11 jeunes âgés entre 13 et 17 ans.