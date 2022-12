Malaisie : Onze enfants parmi les victimes du glissement de terrain

«Nous avons trouvé le dernier corps, celui d’un garçon», a déclaré un responsable des sauveteurs, Hafisham Mohamad Noor. «Nous allons mettre fin à nos recherches et nos opérations de sauvetage», a-t-il ajouté. Près de 700 personnes issues de différentes agences gouvernementales et des services d’urgence, dotées de chiens pisteurs de la police et d’engins de terrassement, ont fouillé les débris et le sol boueux où était implanté le camping à la recherche de survivants et de corps.