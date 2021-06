Haut-Valais - Onze fans de tuning et de sensations fortes dénoncés

Onze contrevenants ont été dénoncés. La police a procédé à des contrôles en différents endroits du Haut-Valais entre 17 heures et 22 heures. Les experts du Service de la circulation et de la navigation se sont concentrés sur les aspects techniques ainsi que sur le bruit.

Pendant l’opération, un élève conducteur de moto s’est distingué en ville de Brigue en roulant sur la roue arrière. Plus tard, dans la même localité, il a percuté l’arrière d’une voiture qui attendait devant un passage pour piétons afin de laisser une personne traverser. Le pilote de la moto a été légèrement blessé et transporté en ambulance à l’hôpital. Son permis lui a été saisi sur place. La police cantonale valaisanne indique qu’elle continuera à effectuer des contrôles «qui se veulent préventifs mais aussi répressifs à l’égard des usagers qui mettent en danger la sécurité et la tranquillité de toutes et tous».