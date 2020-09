Israël : Onze inculpés dans le viol présumé d’une adolescente

Trois adultes et huit mineurs ont été mis en examen par la justice israélienne pour avoir collectivement abusé d’une jeune fille de 16 ans dans une station balnéaire.

Le parquet israélien a annoncé mercredi l’inculpation de 11 suspects, trois adultes et huit mineurs, pour le viol collectif présumé d’une adolescente en août dans la ville balnéaire d’Eilat. L’affaire continue de susciter une vive émotion en Israël.

«Comme un objet»

Selon l’acte d’accusation, la jeune fille de 16 ans avait bu «une grande quantité d’alcool ce qui avait brouillé ses repères», l’empêchait de «contrôler ses actions» et de consentir à toute relation lorsque deux hommes, âgés de 27 et 28 ans, et deux mineurs, l’ont violée dans une chambre d’hôtel d’Eilat le 12 août.