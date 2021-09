Genève - Onze milliards! Genève décide d’investir à fond 

«Investir pour décarboner»

Cette hausse vertigineuse fait dire à Antonio Hodgers, conseiller d’État Vert chargé du territoire, qu’il s’agit carrément «d’un plan d’investissement disruptif». Il l’est par son ampleur mais aussi ses objectifs. «L’ambition est très nettement en lien avec la transition écologique.» Plus de la moitié des 11 milliards investis, six exactement, seront affectés à ce défi, soit à des projets relatifs à la mobilité, à l’environnement, à l’énergie et à la rénovation du parc immobilier. «Nous avons la volonté d’investir pour décarboner, a justifié Serge Dal Busco, le président PDC du Conseil d’État. La prochaine crise qui pourrait arriver est encore plus grande que la crise du Covid, c’est celle du climat.»