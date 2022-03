Contre le cancer : Onze millions de dollars pour le lancement d’une start-up née à l’EPFL

Leman Biotech développe une protéine capable de booster l’action de l’immunothérapie dans le traitement de certains cancers.

Pour améliorer ce taux, des scientifiques mettent au point un «booster», donnant une seconde jeunesse aux lymphocytes fatigués. Sortie d’un laboratoire de l’EPFL il y a moins de six mois, la start-up Leman Biotech teste actuellement une protéine artificielle prometteuse, dont l’efficacité sur les souris est proche de 90%. Le principe? La protéine doit pénétrer dans les mitochondries, véritables centrales énergétiques des cellules, et reprogrammer le métabolisme. Ainsi revigorés, les lymphocytes T repartent efficacement au combat.

Des offres d’emploi ces prochaines semaines

Désormais, Leman Biotech espère conclure ses essais sur les animaux et obtenir les autorisations sanitaires nécessaires d’ici deux ans, afin de débuter les essais sur des humains. Mais la start-up s’est d’ores et déjà assurée un premier financement de 11 millions de dollars, lui permettant d’envisager un démarrage rapide. «Nous avons ouvert deux laboratoires. Un dans le nouveau bâtiment du Biopôle à Épalinges et l’autre au sud de la Chine où se trouve mon cofondateur», souligne le professeur Li Tang. Ce dernier se réjouit de pouvoir embaucher plusieurs chercheurs ainsi que du personnel technique et administratif. «Nous allons lancer des offres d’emploi, ces prochaines semaines», affirme-t-il.