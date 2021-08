Manifestation à Bâle - Onze minutes de silence contre le verdict du «viol relativement court»

Dimanche après-midi, des centaines de femmes et d’hommes ont participé à une manifestation devant la Cour d’appel de Bâle, après son jugement qui a réduit la peine d’un violeur sous prétexte que la victime avait «joué avec le feu» et que le viol avait été «relativement court». «Onze minutes, c’est onze minutes de trop», «Il n’y a pas de viol court», pouvait-on lire, entre autres, sur les pancartes brandies par des manifestantes, en référence à ce dernier point.

L’organisatrice de l’événement Nihal Madad s’est réjouie du nombre de personnes qui se sont mobilisées. «C’est surtout important pour la victime, afin qu’elle voie que nous la soutenons. Ensuite, on espère que cette manifestation va permettre d’ouvrir des discussions», a-t-elle déclaré, rappelant que le Conseil des États doit débattre pas plus tard que la semaine prochaine de la révision du Code pénal et qu’il devra, dans ce cadre, se pencher notamment sur la définition du viol.