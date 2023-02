Genève : Onze mois de prison pour un ex-dentiste véreux et violent

Déjà incarcéré durant un an, le quinquagénaire, notamment accusé d’avoir pratiqué la médecine illégalement et agressé sa femme à plusieurs reprises, a pu sortir libre après l’annonce du verdict.

L’homme n’avait plus l’autorisation d’exercer la médecine depuis 2012 dans le canton de Vaud et 2017, à Genève.

La justice genevoise a décidé de donner une dernière chance à un ancien dentiste, prévenu de 17 chefs d’accusation. Notamment accusé d’avoir exercé la médecine sans autorisation et violenté sa femme à de multiples reprises, le quinquagénaire a été condamné à 11 mois de prison ferme et 19 mois avec sursis. Ayant déjà effectué un an à l’ombre, l’homme est sorti libre à l’issue du verdict, mardi.