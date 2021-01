Indonésie : Onze morts et nombreux disparus dans un glissement de terrain

Des pluies torrentielles ont provoqué une première coulée samedi soir dans la ville de Sumedang avant qu’une seconde n’enterre des habitants et une équipe de secours.

Des pluies torrentielles ont provoqué une première coulée samedi soir dans la ville de Sumedang, 150 kilomètres à l’est de la capitale Jakarta, avant qu’une seconde n’enterre des habitants et une équipe de secours venue aider les premières victimes, a précisé Seni Wulandari, porte-parole de l’agence de secours Bandung. «Nous cherchons toujours à savoir combien de personnes sont portées disparues après le second glissement de terrain, car beaucoup de monde était venu porter secours après la première coulée», a-t-elle ajouté.

Onze personnes ont été confirmées mortes, dont un enfant de six ans, et un survivant est grièvement blessé, a déclaré la porte-parole. Les crues et les glissements de terrain sont fréquents dans l’archipel indonésien, où les pluies torrentielles saisonnières sont violentes et régulières.