La police protège le vote

Signe des tensions qui ont cours, la police de New York a dit se préparer à répondre à des violences avant l’élection, mais aussi pendant les heures et les jours qui suivront. Des policiers ont par ailleurs été mobilisés pour assurer la sécurité autour des locaux de vote, ouverts depuis samedi, et qui semblent dépassés par une affluence plus forte qu’attendue. Le maire de New York a dit vouloir prendre des mesures immédiates pour garantir l’accès aux locaux, si possible sans passer des heures dans des files d’attente.