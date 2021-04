Valais : Onze personnes déférées à la Justice après le rassemblement de Sion

Un pari loufoque avait provoqué une fête sauvage réunissant des centaines de jeunes, le 1er avril au soir, en vieille ville. La police a dû intervenir jusque tard dans la soirée pour les disperser.

A l’issue des événements survenus le 1er avril 2021, en ville de Sion, et de l'intervention de la police cantonale, 11 adolescents et jeunes adultes ont été interpellés et seront déférés à la justice pour émeute, voire pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ou pour empêchement d’accomplir un acte officiel, ainsi que pour violation de l’ordonnance Covid-19 situation particulière, indique la police cantonale vendredi.

Plusieurs individus avaient été arrêtés en flagrant délit, notamment après avoir jeté des objets sur les forces de l’ordre et ne pas avoir obtempéré aux injonctions de la police. Les intéressés sont domiciliés en Valais et sont âgés entre 15 et 24 ans. Ils encourent pour ces infractions des peines privatives de liberté de 3 ans au plus ou des peines pécuniaires, voire des prestations personnelles ou des amendes pour les mineurs.