Iran : Onze personnes inculpées après le meurtre d’un paramilitaire

Onze personne, dont une femme, ont été inculpées après le meurtre d’un paramilitaire le 3 novembre à Karaj, à l’ouest de Téhéran, lors du 40e jour de deuil suivant la mort d’une manifestante, a annoncé samedi un haut responsable de la justice. Selon Hossein Fazeli Harikandi, chef de la justice de la province d’Alborz, dont dépend Karaj, cité par Mizan, l’agence de l’Autorité judiciaire, «après la diffusion sur les réseaux de la vidéo et des images d’un groupe d’émeutiers agressant et tuant le Bassidj Seyed Ruhollah Ajamian, une enquête été ouverte pour identifier et arrêter les auteurs de ce crime». Les Bassidj sont une milice paramilitaire liée aux Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de l’Iran.