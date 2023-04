Onze petits Saint-Bernard sont nés à la Fondation Barry

Barryland a accueilli six mâles et cinq femelles.

La chienne à poil court du nom de Finesse, âgée de deux ans, et Obélix, mâle à poil long, sont devenus parents de onze chiots, le 19 avril dernier. La Fondation Barry du Grand Saint-Bernard à Martigny (VS) compte désormais six nouveaux mâles et cinq femelles.