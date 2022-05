Conseils écologiques: Onze produits domestiques nocifs que vous pouvez facilement remplacer

Pas besoin d’utiliser des produits de nettoyage chimiques pour avoir des fenêtres d’une propreté incroyable: il suffit de mettre un peu de vinaigre dans de l’eau et d’utiliser une raclette à vitre.

Difficile d’imaginer qu’il fut une époque où le plastique suscitait l’enthousiasme, où le papier aluminium était considéré comme un matériau dernier cri, où les couteaux à pain électriques étaient joyeusement offerts à Noël et où les appartements étaient nettoyés comme un sou neuf avec des produits chimiques extrêmement agressifs.

Une époque révolue? Pas vraiment. De nombreux produits nocifs se trouvent encore aujourd’hui dans vos placards, et l’environnement en paie un lourd tribut: les microplastiques remplissent l’estomac des oiseaux et des poissons, les produits chimiques polluent l’eau, alors que la consommation d’électricité ne cesse d’augmenter.

Il existerait pourtant des alternatives pratiques et surtout plus écologiques. Il suffit d’ailleurs de jeter un coup d’œil en arrière, à l’époque de nos grands-parents. Voici onze produits inutiles que vous pouvez facilement remplacer…

1 - Les sacs en plastique

Les sacs en plastique sont encore omniprésents dans les supermarchés. Il existe pourtant de nombreux moyens, plus efficaces, de ramener ses courses à la maison, à l’instar des sacs en tissu ou en papier réutilisables, de ceux à légumes, du sac à dos ou, par exemple, du petit chariot à provisions.

2 - Les essuie-tout

Les essuie-tout sont pratiques, mais superflus – d’autant plus qu’ils sont généralement emballés dans du plastique. Utilisez plutôt des essuie-tout nettoyables. Le lavage consomme certes de l’énergie, mais si vous ne faites pas tourner la machine à moitié vide, vous préservez tout de même l’environnement.

3 – Le papier toilette en fibres nouvelles

Le papier hygiénique recyclé n’a plus, depuis longtemps, l’effet abrasif d’autrefois – désormais, il se montre même doux au contact des fesses!

4 – Les films en aluminium et alimentaires

Les aliments peuvent être conservés d’innombrables autres manières: grâce à du papier à beurre et à fromage, à des tissus en cire d’abeille, à des boîtes en verre, en métal ou en bois, à des Tupperware, à des boîtes à pain, à des bocaux, etc.

5 - L’aluminium au cœur des ménages

6 - Le papier sulfurisé

Le papier sulfurisé revêt une couche insoluble dans l’eau et ne peut donc pas être recyclé dans le papier. L’alternative? Enduire la plaque de cuisson de suffisamment de graisse. Si vous cuisinez une pâte molle, saupoudrez la matière grasse d’un peu de farine.

7 - Les appareils électriques

8 - Les produits de nettoyage chimiques

Les tensioactifs (difficilement dégradables), les azurants optiques, les microplastiques et autres polluent l’environnement. Remplacez-les par du bicarbonate de soude, qui aide par exemple à éliminer les dépôts de calcaire; par de la levure chimique; par de l’acide citrique, qui neutralise les odeurs et élimine la rouille; par du savon de Marseille; et par du vinaigre, parfait pour nettoyer les fenêtres.