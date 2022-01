Irak : Onze soldats tués dans une attaque attribuée à l’EI

Des combattants de l’armée irakienne ont trouvé la mort lors d’une attaque nocturne menée contre leur base dans la province de Diyala, dans l’est du pays.

L’EI reste une menace

Après une montée en puissance fulgurante en 2014 en Irak et en Syrie voisine et la conquête de vastes territoires, l’EI a vu son «califat» autoproclamé vaciller sous le coup d’offensives successives dans ces deux pays. L’Irak a proclamé sa «victoire» contre les jihadistes de l’EI fin 2017. Mais ils restent une menace et continuent de mener des attaques ponctuelles contre des villageois et les forces de sécurité dans le nord du pays.