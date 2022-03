Curling – Onzième succès consécutif des Suissesses au Mondial

Silvana Tirinzoni et son équipe restent sur leur nuage.

Mais qui arrêtera les Suissesses? Silvana Tirinzoni, Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander et Alina Pätz sont toujours invaincues après 11 rencontres aux Mondiaux disputés à Prince George (Canada). Dans la nuit de jeudi à vendredi, le CC Aarau a d’abord dominé la Corée du Sud (8-5), puis a surclassé le Japon (11-3). Si les Helvètes dominent la Turquie et l’Allemagne, respectivement 12e et 8e du classement, elles réussiront l’incroyable exploit de remporter toutes leurs parties du Round Robin.