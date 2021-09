Pénurie de puces : Opel ferme une usine jusqu'à début 2022

Le constructeur va fermer l'un de ses sites, à Eisenach en Allemagne, touché par la pénurie de puces électroniques qui paralyse les usines du monde entier.

«L’industrie automobile mondiale se trouve en raison de la pandémie et d’un manque de semi-conducteurs dans une situation exceptionnelle», a indiqué jeudi à l’AFP un porte-parole d’Opel. Le constructeur, qui fait partie du groupe Stellantis ainsi que Peugeot ou Fiat, a annoncé la fermeture «jusqu’à début 2022» de son usine à Eisenach en Allemagne. La demande de puces électroniques est très forte dans le secteur de l’automobile pour des véhicules de plus en plus équipés en systèmes sophistiqués, du moteur à l’ABS en passant par les airbags et l’aide au stationnement.