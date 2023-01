Open d’Australie 2023: tout sur le 1er tournoi du Grand Chelem

L’Espagnol Rafael Nadal, vainqueur de l’Open d’Australie 2022 au Melbourne Park. imago images/AAP

L’Open d’Australie est le premier tournoi de l’année des grandes compétitions de tennis professionnel. Les matches du tableau principal ont lieu du 16 au 29 janvier 2023 dans les divers stades du Melbourne Park.

Quand a lieu l’Open d’Australie et sur quelles chaînes télé le suivre?

C’est sur la RTS qu’il est possible de regarder s’affronter les meilleurs joueurs de tennis du monde. La chaîne nationale dispose des droits de diffusion en Suisse. Il faudra se lever à l’aube (ou se coucher très tard) pour suivre tous les matches. En effet, Melbourne est sur le fuseau horaire GMT+10 et ne change pas d’heure en hiver. Une avance de dix heures par rapport à la Suisse. Les matches ont donc lieu à 1h, 4h et 9h du matin, heure suisse.



Calendrier des matches de l’Open d'Australie et les qualifications

Les qualifications, pour les joueurs étant plus bas dans le classement que les 100 meilleurs, débutent le 9 janvier et durent jusqu’au 13 janvier. Pour les cent meilleurs joueurs, directement admis dans le tableau principal grâce au total des points qu’ils ont remporté lors d’autres tournois, la compétition commencera le 16 janvier. Le tableau final de l’Open d’Australie se compose de 128 hommes et 128 femmes en simple.



9 au 13 janvier: qualifications

16 et 17 janvier: 1er tour

18 et 19 janvier: 2e tour

20 et 21 janvier: 3e tour

22 et 23 janvier: huitièmes de finale

24 et 25 janvier: quarts de finale

26 et 27 janvier: demi-finales

28 et 29 janvier: finales

Les Suisses à l’Open d’Australie

Cette année seuls deux hommes représenteront la Suisse à l’Open d’Australie: le Vaudois Stan Wawrinka (ATP 148) et le Zurichois Marc-Andrea Hüsler (56). Les Suissesses quant à elles seront trois. Ce sont Belinda Bencic (WTA 12), Jil Teichmann (35) et Viktorija Golubic (76) qui défendront les couleurs du pays. Toutes et tous ont été directement admis dans tableau principal en simple.

Les grands favoris

L’espagnol Carlos Alcaraz est le No 1 mondial avec un total de 6820 points. Il est suivi par son compatriote Rafael Nadal, qui avait gagné la compétition en 2022 et avait ainsi remporté son 21e titre en Grand Chelem. Casper Ruud de la Norvège et Stéfanos Tsitsipás de la Grèce suivent au classement les deux athlètes ibériques. Le serbe Novak Djokovic est le joueur qui a remporté le plus souvent l’Open d’Australie, avec neuf victoires à son actif. Il est pronostiqué comme le favori pour remporter la compétition, même si son absence en 2022, après avoir été expulsé du pays pour des raisons de non-vaccination au Covid-19 l’a relégué au 5e rang.

Du côté des femmes, c’est Venus Williams a été invitée par une wild card et à la 999e place du classement du WTA. Les cinq premières du classement sont la Polonaise Iga Świątek avec 11’085 points, la Tunisienne Ons Jabeur avec 5055 points, l’Américaine Jessica Pegula avec 4691 points, la Française Caroline Garcia avec 4375 points et la Biélorusse Aryna Sabalenka.



La surface des terrains de tennis

Il existe différentes surfaces sur lesquelles jouer au tennis et toutes ont des caractéristiques très variables en ce qui concerne la vitesse de la balle et la qualité de son rebond (bas ou haut). Le revêtement des courts de l’Open d’Australie est en matière synthétique dure, appelée GreenSet. Un mélange de résine acrylique et de silice recouvrant une base en asphalte ou en béton. Ce revêtement est très rapide et la qualité du rebond est variable. Cette matière nécessite un entretien important et coûte surtout très cher par rapport aux autres surfaces. C’est depuis 1988, première année d’exploitation de la Rod Laver Arena, que les joueurs s’affrontent sur ce sol. Depuis la création du tournoi en 1905 et jusqu’en 1987, les matches se jouaient sur gazon.



Le Melbourne Park et ses stades

Haut lieu du divertissement, que ce soit pour accueillir des événements sportifs ou culturels, le Melbourne & Olympic Park est un vrai village dans la ville, avec ses 40 hectares entourés de verdure. C’est ici que se déroule l’Open d’Australie et que ses alentours se transforment en un festival pendant deux semaines.

Rod Laver Arena est le stade principal de l’Open d’Australie depuis sa construction en 1988 et offre environ 15’000 places au public.

John Cain Arena peut accueillir jusqu’à 10’500 spectateurs.

Margaret Court Arena date de 1988 et a été spécialement conçue pour l’Open d’Australie. En 2010, des travaux ont permis l’agrandissement de ce stade, qui offre aujourd’hui 7500 sièges.

Kia Arena offre 5000 places aux spectateurs. Il accueille également le AO Finals Festival du 27 au 29 janvier, les trois derniers jours de l’Open d’Australie. Un festival de musique conçu pour ramener plus de monde durant les phases finales du tournoi.

CENTREPIECE avec son auditorium, ses studios d’enregistrement et ses installations techniques de diffusion, ce bâtiment est le centre médiatique de l’Open d’Australie.

Une compétition pour les riches

En ce qui concerne le budget, il faut prévoir très large rien que pour assister aux matches. Pour avoir la chance de suivre la finale homme le 29 janvier par exemple, il faudra mettre la main au porte-monnaie. Le prix de départ affiché s’élève à 659$ pour un adulte et peut monter jusqu’à 1280$. Pour les enfants, le tarif d’une place varie entre 538$ et 1012$. Pour voir les femmes s’affronter en finale, les prix sont plus doux et débutent à 319$ pour la moins bonne place et augmentent jusqu’à 599$.

Combien gagne un vainqueur à l’Open d’Australie?

Le grand gagnant de cette compétition ne repartira pas seulement avec une gloire mondiale et le succès mais également avec un pactole de 2,9 millions de francs (2,7 millions d’euros). Le finaliste lui empochera 1,45 million de francs (1,39 million d’euros) et le demi-finaliste sera gratifié de 726’550 francs (669’925 euros).