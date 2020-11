Tennis : Open d’Australie: on se dirige vers un report

La première levée du Grand Chelem 2021 devrait être repoussée d’une ou deux semaines. C’est «très probable», a confirmé le ministre des Sports de l’État de Victoria.

«Je continue de penser qu’il est beaucoup plus probable que ce soit un délai plus court que plus long», a immédiatement nuancé M. Pakula.