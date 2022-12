Intelligence artificielle : OpenAI fait ses premières armes dans la génération de modèles 3D

Les nuages de points sont plus faciles à synthétiser d’un point de vue informatique, mais ils ne capturent pas le grain fin d’un objet, sa forme ou texture, encore une grosse limitation pour Point-E. Pour contourner cette limitation, les ingénieurs ont formé un système d’intelligence artificielle supplémentaire pour convertir les nuages de points en maillages. Mais ils notent dans l’article que le modèle peut parfois manquer certaines parties d’un objet qui se voit tronqué ou déformé. Point-E doit le «E» de son nom à l’abréviation du terme efficiency «efficacité» en français), car cette méthode est jugée nettement plus rapide que les approches précédentes de génération d’objets 3D.

Forte demande

La modélisation 3D est utilisée dans une large variété d’industries et d’applications: décoration d’intérieur, bureaux d’architectes et d’ingénieurs, cinéma, jeux vidéo, métavers, etc. Cependant, la création d’images 3D réalistes est toujours un processus très chronophage et exigeant en ressources matérielles. Mais des poids lourds du secteur ne ménagent pas leurs efforts pour démocratiser le processus, à l’exemple de Nvidia, qui développe notamment son omnivers, ou Epic Games et son application mobile gratuite RealityScan. Celle-ci permet à un simple titulaire d’iPhone de numériser des objets du monde réel sous forme d’images 3D.