Le créateur de ChatGPT s’arme contre les IA superintelligentes

À l’heure où l’Union européenne et les États-Unis entendent réguler l’IA, la start-up californienne OpenAI, qui a créé le logiciel ChatGPT, a annoncé la formation d’une nouvelle équipe. Codirigée par Ilya Sutskever, directeur scientifique et l’un des cofondateurs de l’entreprise, et Jan Leike, responsable de l’alignement au sein du laboratoire de recherche, elle a pour mission de développer des moyens de diriger et de contrôler des systèmes d’IA «superintelligents», à savoir une hypothétique IA dépassant l’intelligence humaine. OpenAI estime qu’un tel modèle de superintelligence pourrait voir le jour avant la fin de cette décennie, rapporte le site Engadget.

«La superintelligence sera la technologie la plus importante que l’humanité ait jamais inventée et pourrait nous aider à résoudre un grand nombre des problèmes les plus importants du monde», écrit OpenAI sur son blog. «Mais l’immense pouvoir de la superintelligence pourrait aussi être très dangereux et pourrait conduire à la déresponsabilisation de l’humanité, voire à l’extinction de l’homme», ajoute l’entreprise, mettant en garde contre une potentielle IA dangereuse pour l’humanité.

Pas de solution, à l’heure actuelle

«Actuellement, nous n’avons pas de solution pour diriger ou contrôler une IA potentiellement superintelligente et l’empêcher de se comporter de manière déréglée», constate OpenAI. «Nos techniques actuelles d’alignement de l’IA, telles que l’apprentissage par renforcement à partir du feedback humain, reposent sur la capacité des humains à superviser l’IA. Mais les humains ne seront pas en mesure de superviser de manière fiable des systèmes d’IA beaucoup plus intelligents que nous.» Par conséquent, OpenAI a fait savoir que 20% de sa puissance de calcul sera consacrée à l’objectif décrit comme «très ambitieux» de mettre au point «un chercheur d’alignement automatisé», c’est-à-dire un système capable d’aider OpenAI à s’assurer qu’une superintelligence puisse être utilisée en toute sécurité et qu’elle soit alignée sur les valeurs humaines. La firme, qui a par ailleurs récemment suspendu la fonction de navigation de ChatGPT avec le moteur de recherche Bing de Microsoft et pourrait être concurrencée par DeepMind, promet de partager prochainement les fruits de ses efforts.

