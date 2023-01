Intelligence artificielle: OpenAI veut faire payer ChatGPT

Intelligence artificielle : OpenAI songe déjà à faire payer son outil ChatGPT

OpenAI n’a pas attendu de laisser retomber le buzz médiatique autour de son outil web ChatGPT pour passer la vitesse supérieure. La société prépare une version professionnelle de son chatbot viral alimenté par l’intelligence artificielle et capable d’écrire des e-mails, des histoires, des poèmes ou encore du code informatique . Sur la plateforme de conversation Discord, OpenAI a déclaré «avoir commencé à réfléchir à la manière de monétiser ChatGPT pour assurer sa viabilité à long terme». Le service payant devrait s’appeler simplement ChatGPT Professional, selon un lien rattaché à la liste d’attente formée pour y accéder.

OpenAI précise qu’il s’agit d’une version au stade expérimental et qui ne sera pas largement déployée «pour le moment». Les intéressés ont déjà été sondés sur le prix qu’ils seraient prêts à mettre. En échange, ils devraient avoir la garantie d’un service non saturé, des réponses rapides et de pouvoir requérir un nombre important de messages (au moins 2x la limite quotidienne ordinaire).