San Francisco : OpenAI veut transformer le succès de ChatGPT en cash

Le créateur du chatbot a lancé l’abonnement ChatGPT Plus et planche sur une app.

Sam Altman, fondateur et président d’OpenAI, affûte sa stratégie.

OpenAI souhaite capitaliser sur l’engouement fulgurant pour son agent conversationnel Chat­GPT . Selon une étude d’UBS, l’outil qui permet de générer en quelques secondes des textes ou des lignes de code informatique sur demande est devenu le logiciel grand public à la croissance la plus rapide de l’histoire. Deux mois seulement après son lancement, il a atteint les 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels en janvier. À titre de comparaison, il avait fallu neuf mois à TikTok pour passer ce même cap, et 30 mois à Insta­gram…

Abo ChatGPT Plus

Fort de ce succès et comme attendu, la start-up californienne a lancé jeudi ChatGPT Plus, à savoir la version payante de son robot conversationnel. Proposé à 20 dollars par mois, soit moins que les 42 dollars d’abord envisagés, cet abonnement est censé offrir un accès prioritaire au chatbot, aussi lorsque l’affluence est forte, des temps de réponse plus rapides, ainsi que la possibilité d’essayer de nouvelles fonctionnalités. Une liste d’attente a été ouverte pour le lancement de l’offre aux États-Unis. L’abonnement sera ensuite étendu à d’autres pays, sans précision de dates, ni de prix