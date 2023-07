Face à Windows et MacOS, la Chine lance son propre système OpenKylin

La Chine a lancé un système d’exploitation maison pour ordinateur, au moment où le pays engagé dans une rivalité technologique avec les Etats-Unis cherche à réduire sa dépendance aux produits étrangers et aux incontournables Windows et MacOS .

Code source ouvert

Les utilisateurs d’OpenKylin ont accès aux lignes de code du logiciel et peuvent les modifier à leur guise, contrairement aux américains Microsoft et Apple qui gardent secrets les rouages de leurs systèmes Windows et macOS. Cette opacité est perçue de longue date par la Chine comme une vulnérabilité, un sentiment renforcé ces dernières années par les tensions géopolitiques avec les Etats-Unis.