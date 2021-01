Multimédia : Opera va intégrer une plateforme de création de jeux vidéo

L’éditeur norvégien de navigateurs web a mis la main sur l’outil GameMaker, qui permet de créer un titre à l’aide de simples glisser-coller.

Opera va enrichir d’un moteur de jeu son navigateur GX destiné aux joueurs. L’éditeur a fait l’acquisition de YoYo Games, une équipe britannique connue pour son outil GameMaker Studio 2 . Très populaire, il permet notamment aux développeurs novices de créer eux-mêmes leur jeu. Mais la plateforme propose aussi son propre langage de programmation pour pouvoir créer des titres plus ambitieux. GameMaker a l’avantage de prendre en charge les plateformes PC, mobile et Nintendo Switch. Des développeurs indépendants s’en sont servis pour sortir les titres «Spelunky» et «Hotline Miami».

Opera GX à la conquête des gamers

L’éditeur norvégien entend intégrer ce moteur de création de jeux vidéo dans Opera GX. Il enrichit ainsi son offre dans un avenir du jeu vidéo appartenant aux titres directement jouables sur le navigateur (cloud gaming), avec déjà Google, Amazon et Microsoft sur les rangs. Lancé en juin 2019 en accès anticipé, le navigateur Opera GX intègre les services parmi les plus prisés des joueurs. Un panneau de contrôle coulissant permet d’avoir un œil sur la bande passante, ainsi que sur la gourmandise du processeur et la mémoire vive de l’ordinateur. Un onglet «GX Corner» est consacré au contenu avec le calendrier des sorties sur les différentes plateformes et les titres gratuits du moment. Il est aussi possible de le connecter sur les comptes comme Twitch et Discord, sur une interface aux couleurs que l’on retrouve généralement sur les ordinateurs conçus pour les gamers. Le navigateur propose également, par ailleurs, sa trousse habituelle d’outils destinés à la protection de la vie privée.