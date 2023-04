Les Comores refusent d'acueillir les migrants expulsés de Mayotte

Les Comores «n’entendent pas accueillir» les personnes en situation irrégulière que Paris prévoit d’expulser du département français de Mayotte, dans l’océan Indien, à l’issue d’une vaste opération anti-migrants controversée prévue dans les prochains jours. L’opération «Wuambushu» (reprise, en mahorais) du ministre français de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, vise à déloger les migrants illégaux des bidonvilles de Mayotte et expulser les sans-papiers, dont la plupart sont des Comoriens, vers l’île comorienne la plus proche, située à seulement 70 km.