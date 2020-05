Italie

Opération antimafia après des détournements de fonds publics

Pas moins de 73 suspects ont été interpellés dans le sud de l’Italie, dont 11 fonctionnaires. Ils sont soupçonnés d’avoir détourné 110 millions d’euros de fonds publics et européens.

Les actifs financiers de 45 personnes et 35 sociétés ont été saisis dans la région, à Rome et en Toscane.

Ils sont accusés de fraude, corruption et détournements de fonds publics. «Ce réseau criminel avait pour objectif de prendre le contrôle du système de tous les marchés publics en Calabre», selon la police. Quatorze suspects ont été placés en détention et les actifs financiers de 45 personnes et 35 sociétés ont été saisis dans la région, à Rome et en Toscane.