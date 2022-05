Valais : Opération conjointe de plusieurs corps de police dans les trains et les gares

La police cantonale, des agents municipaux et fédéraux et la police ferroviaire ont mené une action conjointe de quatre heures le mardi 17 mai. Huit cas ont été signalés.

Assurer la sécurité et rassurer la population… C’était le double objectif de l’opération d’envergure conjointe ayant réuni, le 17 mai, la police du Valais, des policiers municipaux, des agents de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et la police des transports. «Pendant quatre heures, le personnel engagé s’est déployé dans plusieurs gares entre Riddes et Saint-Gingolph et est monté à bord des trains», précise Stève Léger, porte-parole de la police cantonale.