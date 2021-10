La Chaux-de-Fonds (NE) : Braquage aux guichets CFF: les auteurs ont pris la fuite à vélo

Deux individus armés se sont emparés d’une somme d’argent, lundi après-midi, avant de prendre la fuite à vélo. La police lance un appel à témoins.

Un important dispositif de recherches a été déployé et, dans la soirée, différents services de police étaient encore mobilisés sur cette affaire. Pour l’aider dans ses investigations, la police a lancé un appel à témoins. Les deux braqueurs correspondent au signalement suivant: ils mesurent entre 175 et 180 cm et se sont exprimés en français avec un accent étranger. Ils avaient des armes de poing. Tous deux étaient habillés en noir et portaient une cagoule. L’un d’eux avait un pull à capuche et une casquette beige. L’autre arborait des gants jaunes, en matière plastique. Les témoins de cette agression ou toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sont priés de prendre contact avec la police neuchâteloise au 032 889 90 00.