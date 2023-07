France: Opération de police en cours en gare de Lille-Europe, totalement évacuée

Bus déviés, circulation détournée

Des cordons de sécurité coupant la circulation et interdisant l’accès à la gare ont été mis en place, derrière lesquels sont agglutinés les voyageurs en attente de leurs trains, a constaté un journaliste de l’AFP. Plusieurs lignes de bus circulant dans le secteur ont été déviées et la station de métro Lille-Europe est «fermée et non desservie», a indiqué sur Twitter le gestionnaire du réseau Ilévia.