Bretagne : Opération pour ramener en mer une baleine coincée dans un fleuve

Le cétacé, un jeune, a réussi à passer par une vanne avant de pénétrer dans la Rance. Les sauveteurs s’emploient à le renvoyer vers la mer et l’animal est «en forme».

Le cétacé est rentré dans la Rance en profitant de l’ouverture d’une vanne de l’usine marémotrice près de la ville côtière de Saint-Malo et peine, depuis lors, à retrouver son chemin vers le large, malgré plusieurs réouvertures du barrage durant la journée de jeudi. Il n’y a toutefois pas d’inquiétude particulière pour sa santé.

«Pas du tout abattue»

«Elle est en forme, pas du tout abattue. Le principal problème, c’est le différentiel de niveau entre la Rance et la mer. Donc depuis ce matin (vendredi, ndlr), à 9h, on a ouvert en grand toutes les vannes de l’usine marémotrice», soit six au total, mesurant chacune dix mètres de large pour quinze de haut», explique Thierry Buanic.