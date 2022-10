Brésil : Opération recentrage pour Lula en vue du second tour

Au Brésil, pour espérer l’emporter dans un second tour à haute tension face à Jair Bolsonaro, Lula doit séduire l’électorat centriste et renforcer son lien émotionnel avec les classes populaires.

«Il faut qu’on parle moins entre nous et qu’on s’adresse plus aux électeurs, y compris ceux qui semblent ne pas nous apprécier», a déclaré Lula lundi soir.

Au Brésil, Lula, l’ex-président de gauche (2003-2010), a devancé, dimanche, son rival, le président d’extrême droite Jair Bolsonaro, au premier tour de la présidentielle(48% contre 43%), mais l’écart s’est révélé bien moins important que ce que lui prédisaient les sondages. Du coup, le compte à rebours a commencé: ce mardi, il ne reste à Lula plus que 26 jours pour convaincre les électeurs de lui confier un troisième mandat. «Il faut qu’on parle moins entre nous et qu’on s’adresse plus aux électeurs, y compris ceux qui semblent ne pas nous apprécier», a déclaré l’ancien métallo lundi soir, après une réunion avec son équipe de campagne à São Paulo.

«Lulinha paz e amor» (le petit Lula paix et amour) est prêt à parler avec tout le monde», a-t-il ajouté, évoquant son surnom lors de sa première élection à la présidence, en 2002, lorsqu’il tentait de séduire l’électorat centriste. Pour le scrutin de cette année, le candidat du Parti des travailleurs s’était déjà voulu rassembleur en nommant candidat à la vice-présidence l’ancien gouverneur de São Paulo Geraldo Alckmin, personnalité emblématique du centre droit qu’il avait battue au second tour, en 2006. Mais il va devoir aller plus loin pour ratisser le plus large possible en vue du vote décisif du 30 octobre.