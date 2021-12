Loana bientôt dans une émission sur M6

Prochainement sur M6 : Opération relooking pour Loana

L’ancienne star de téléréalité apparaîtra dans la nouvelle saison d’«Incroyables transformations» pour se faire relooker de la tête aux pieds.

Celle qui a fait plusieurs séjours à l’hôpital au cours des derniers mois apparaîtra dans la nouvelle saison d’«Incroyables transformations». Loana, 44 ans, confiera ses cheveux, son look et son maquillage aux trois experts du programme: Nicolas Waldorf, Charla Carter et Léa Djadja, l’épouse de Black M .

Toujours selon le magazine français, d’autres personnalités feront une apparition dans l’émission mais en tant qu’accompagnantes d’un proche. On devrait ainsi pouvoir apercevoir Shanna Kress et sa sœur, Priscilla Betti et une amie, ainsi que Mathieu et Alexandre, de «L’amour est dans le pré», avec la grand-mère du second.