Criminalité : Opération sans précédent contre «l’un des réseaux les plus dangereux» de l’UE

Les autorités de onze pays ont collaboré avec Europol et Eurojust dans une opération contre le trafic de drogue et le blanchiment qui a abouti à 44 arrestations.

Une opération internationale sans précédent, impliquant les autorités de 11 pays, a abouti à l’arrestation de 44 membres présumés d’un réseau criminel considéré comme l’un des plus dangereux de l’Union européenne, ont déclaré Europol et Eurojust vendredi.

«Plusieurs organisations criminelles travaillaient ensemble pour mener des activités polycriminelles à grande échelle à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE», ont affirmé dans un communiqué commun les agences européennes, basées à La Haye. Il s’agit notamment de trafic de drogue et de blanchiment d’argent, ont-elles précisé.

Centaine de perquisitions

Au cours de l’opération, qui s’est déroulée mardi, coordonnée par Europol et Eurojust, une centaine de perquisitions ont été effectuées à travers l’Europe, ciblant à la fois les chefs de ces organisations criminelles et leurs associés. Le réseau, qui serait également lié à de grandes organisations de trafic de drogue en dehors de l’UE, opérait en Lituanie, en Lettonie, en République tchèque, en Pologne, en France, en Allemagne et en Slovaquie.